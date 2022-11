Matteo Pessina, centrocampista della Nazionale, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista della partita contro l’Austria in amichevole: "Europei? Fu una sfida molto importante per me e per la squadra. Domani sarà completamente diversa, un'amichevole, ma anche un bel test per conoscerci meglio e per avere più conoscenze per competizioni più importanti in futuro".



GOL A WEMBLEY - "Quella settimana cambiò la mia vita in azzurro, considerando anche il gol con il Galles. Fu un'emozione grandissima, anche se in quel periodo pensavamo solo a vincere una partita dopo l'altra. Fu più importante per il gruppo che per me".



CRESCITA - "Sicuramente, un cambio generazionale dev'esserci necessariamente. Alcuni compagni delle scorse stagioni hanno fatto scelte di vita e di carriera diverse, quest'anno già si è visto un buon ricambio: i giovani sono pronti e hanno voglia di fare, gli faccio i miei complimenti, perché avere questa personalità a quell'età è encomiabile".