L'Italia cade al Maradona contro l'Inghilterra nella prima gara di qualificazione a Euro 2024. Al termine dell'incontro Matteo Politano è intervenuto a Rai Sport: "Nel secondo tempo si è vista una bella Italia, gli abbiamo chiusi nella loro metà campo e non riuscivano ad uscire. Peccato non aver pareggiato la partita ma l'Italia deve ripartire da questo secondo tempo".



COSA NON HA FUNZIONATO NEL PRIMO TEMPO - "C'è bisogno di tempo. Nel primo tempo non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco perché venivano uomo su uomo a prenderci. Nella ripresa abbiamo messo più qualità e li abbiamo chiusi nella loro metà campo".



PIU' COLPE ITALIA O MERITI INGHILTERRA NEL PRIMO TEMPO? - "Penso che ci siano stati 50-50. Abbiamo sbagliato tanti palloni non da noi. Quando sbagli due-tre passaggi, loro sono bravi nelle ripartenze. Abbiamo preso due gol su calci da fermo. Potevamo fare meglio ma c'è da imparare da queste partite e costruire una grande Italia".



MALTA - "Adesso non abbiamo altro risultato che vincere assolutamente".