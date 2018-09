Questa sera la Nazionale fa il suo esordio nella neonata Uefa Nations League, affrontando a Bologna la Polonia. Per Roberto Mancini sarà la prima partita ufficiale da ct sulla panchina dell'Italia, dopo le amichevoli disputate alla fine della stagione 2017-18. Contro i polacchi, Mancini dovrebbe schierare un 4-3-3, con Donnarumma in porta, Chiellini capitano per la quarta volta, Benassi e Pellegrini come mezzali e Jorginho regista. In attacco partirà Balotelli con Bernardeschi e Insigne. Nella Polonia di Jerzy Brzęczek invece sono presenti ben sei giocatori che militano in squadre italiane: lo juventino Szczesny, l'atalantino Reca, Bereszynski e Linetty (Sampdoria), Zielinski e Milik (Napoli). Dopo la sfida di questa sera, l'Italia tornerà in campo lunedì per affrontare il Portogallo, nella seconda giornata di Nations League.



ITALIA-POLONIA, PROBABILI FORMAZIONI



Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Benassi; Bernardeschi, Balotelli, Insigne.



Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kaminski, Reca; Krychowiak, Linetty; Zielinski, Milik, Klich; Lewandowski.



DOVE VEDERLA IN TV: Italia-Polonia sarà trasmessa da Rai Uno alle 20.45. In streaming la partita sarà visibile su Rai Play.