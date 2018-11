Sia la squadra di Mancini che quella di Santos coprono bene gli spazi e fino a qui hanno incassato solo due reti. È per questo che, nella betting list Snai, l'esito Under (una partita con meno di tre gol) è ritenuto probabile a 1,60. Si candidano a superare la resistenza delle difese Ciro Immobile (probabile titolare al centro dell'attacco) e André Silva, che hanno le quote più basse nelle scommesse sui marcatori: il bomber della Lazio è dato a 3,00, quello del Siviglia (che in questa competizione ha già segnato due gol) viaggia a 3,50. Per la serie "gol dalle retrovie": occhio a quello di Chiellini, che domani festeggerà la 100ª presenza in azzurro. Celebrarla con una rete è un compito da 10 volte la scommessa