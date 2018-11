Italia-Portogallo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'ultima gara degli Azzurri nel gruppo 3 della Lega A in Nations League. Dopo aver già evitato la retrocessione, la nostra Nazionale deve vincere per poi sperare in un passo falso dei campioni d'Europa martedì con la Polonia e qualificarsi così alle final four. Si gioca a San Siro davanti a una grande cornice di pubblico, arbitra l'olandese Danny Makkelie. Mancini rilancia Immobile punta centrale nel tridente con Chiesa e Insigne. Dall'altra parte, senza Cristiano Ronaldo, Fernando Santos si affida all'ex milanista André Silva. Alla lettura delle formazioni fischiato Bonucci, tornato alla Juve dopo un anno di Milan. Al suo fianco al centro della difesa gioca Chiellini, alla centesima presenza in nazionale maggiore.



FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. CT Mancini.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, Fonte, Mario Rui; Pizzi, William Carvalho, Ruben Neves; Bruma, André Silva, Bernardo Silva. CT Fernando Santos.