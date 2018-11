La classifica al momento dice che il Portogallo è primo a quota sei punti, con l'Italia seconda a quattro. La squadra di Mancini ha solo un’ultima partita da giocare dopo la vittoria ottenuta con la Polonia, mentre quella di Fernando Santos altre due. Per raggiungere il primo posto, dunque, Chiellini e compagni devono battere i lusitani e sperare poi che la Polonia faccia lo stesso nell'ultima partita del gruppo. L’Italia ha l’occasione di poter riscattare in parte il clamoroso ko con la Svezia. Potrà farlo di nuovo a San Siro, che per l’occasione ha risposto presente, come dimostrano i 73mila biglietti venduti. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1.



PROBABILI FORMAZIONI



Italia - Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.



Portogallo - Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Dias, Mario Rui; Neves, Carvalho, Pizzi; Bernardo Silva, André Silva, Bruma.