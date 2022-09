Chiamata inaspettata. Me l'hanno comunicato dopo il KO in Europa League. In un certo senso, ha reso quel brutto momento un po' più dolce. Per me è una grandissima emozione. Nel gruppo Azzurro ho percepito da subito grande entusiasmo: si sente che è stato fatto qualcosa di straordinario recentemente. Il più simpatico è Bonucci, ha sempre la battuta pronta.

L'estremo difensore biancoceleste condivide la camera con Vicario, col quale ha già un rapporto di amicizia da tempo: "Mi fa molto piacere condividere la stanza con lui, ci conoscevamo già da tempo visto che eravamo vicini di casa e abbiamo molti amici in comune”.



IDOLO – "Ho indossato i guanti per la prima volta a sei anni, anche se in realtà ho fatto l’attaccante fino ai 15. Poi sono tornato in porta. Ho deciso così dopo aver visto Toldo nella semifinale di Euro 2000: mi sono detto detto di voler diventare come lui”. L'indole da attaccante comunque non sembra essergli passata del tutto. In carriera ha anche segnato un gol in una partita ufficiale, come ha raccontato lui stesso: "Quando ero alla Juve Stabia ricordo che perdevamo 2-1, c’era una punizione all’ultimo secondo e chiesi al mister di andare a saltare. In quelle occasioni non sai mai se sperare che ti arrivi o meno, invece quella palla veniva proprio verso di me, così la colpii e andò bene, pareggiammo 2-2 con tutti i miei compagni che mi saltarono addosso".

