Secondo quanto riportato inizialmente da Rai Sport, c'è stata la possibilità che il calcio d'inizio di Germania-Italia, valida per la Nations League, venisse posticipato in relazione all'arrivo in ritardo del pullman azzurro allo stadio.



IMBOTTIGLIATI - Mancini e i suoi sono stati sorpresi dal congestionamento del traffico tedesco e non si sono presentati all'ingresso dell'impianto all'orario previsto, bensì con venti minuti di ritardo. L'orario del match rimane al momento le 20:45.