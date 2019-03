Protagonista assoluto in Italia-Liechtenstein con la sua doppietta, che lo rende il più anziano marcatore nella storia azzurra, Fabio Quagliarella è intervenuto a Rai Sport: "E' stata una serata bellissima, stupenda. Ho anche segnato due gol e ci tengo a ringraziare i miei compagni: mi hanno incitato a fare il terzo, li ho visti a disposizione. Ringrazio anche il pubblico, mi sono commosso: ricordi che porterò sempre con me. E' passato un po' di tempo dall'ultima convocazione, ritornare a fare gol e dare una mano alla squadra è piacevole. L'età passa ma non me li sento, sto bene fisicamente e sono sereno, mi alleno con continuità: è una cosa fondamentale, ringrazio la Sampdoria e il ct Mancini che mi ha dato questa possibilità. I rigori? Quando ci sono stati mi hanno detto che toccava a me, ci tengo a ringraziare di cuore Jorginho e Bonucci che sono i rigoristi. Primo posto nel girone? E' fondamentale, partire bene è importante: siamo l'Italia, è il passo che dobbiamo tenere. Possiamo solo migliorare".