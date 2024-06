Italia, recuperati Barella e Fagioli: tutti disponibili per il debutto con l'Albania

Getty Images

può sorridere: tutti i 26 giocatori della rosa dell'sono disponibili per il match di esordio degli Europei azzurri, previsto sabato sera contro l'Albania. Nicolòe Nicolò, i due centrocampisti che ieri avevano lavorato in palestra, hanno svolto la seduta con i compagni all'interno dello stadio di Iserlohn.Dopo il recupero di Frattesi avvenuto ieri, anche gli altri due sono arruolabili per la gara di Dortmund, anche sedopo lo stop per affaticamento muscolare che gli ha precluso le ultime amichevoli contro Turchia e Bosnia, giocate invece da Fagioli che si è fermato solo per precauzione.

Donnarumma in porta è una certezza; il dubbio principale, oltre all'impiego o meno di Barella, è sullo schieramento, se a quattro o a tre in difesa. Nel primo caso Cambiaso potrebbe trovare spazio con avanzamento di Dimarco, nel secondo spazio a Darmian da braccetto. Cristante è l'alternativa come partner di Jorginho in mediana, Scamacca, Chiesa e Frattesi partono favoriti per i posti in attacco.