A una settimana dall'esordio agli Europei, domani la Nazionale di Mancini affronta al Dall'Ara un test importante con la Repubblica Ceca. Avversario non certo sprovveduto e a sua volta impegnato nella rassegna continentali, ma gli analisti reputano l'«1» azzurro il risultato ampiamente più probabile, a 1,65, mentre il «2» paga 5 volte la posta. Il pari sta nel mezzo ed è offerto a 3,75. Difficile vedere un’altra goleada come quella che ha portato Chiellini e compagni al 7-0 contro San Marino. L'Over rimane però leggermente favorito sull'Under, e si gioca a 1,75, mentre una partita con meno di tre gol è data a 1,95. Il Goal si attesta a 1,70, favorito ma non in maniera netta sul No Goal, che raddoppia la somma giocata. L'Italia arriva ai Campionati Europei sulla scorta di un biennio molto positivo. Tuttavia, non parte in pole position per quanto riguarda la vittoria finale a Euro 2020, che vede la Francia campione del mondo di Mbappe e Griezmann favorita su tutte a 5,50, con l'Inghilterra subito dietro a 6 e il Belgio a 7. Gli azzurri, così come il Portogallo, sono offerti a 10, dietro anche a Spagna e Germania, quotate a 9.