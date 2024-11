Retegui e Kean, la Nazionale cancella la rinascita dei club: perché non insieme?

Getty e Calciomercato.com

. La sconfitta per 3-1 subita dall'Italia contro la Francia ha purtroppo peruna duplice valenza perché da un lato condanna gli Azzurri al secondo posto nel girone, dall'altro certifica un netto. Il CT ha insistito sul 3-6-1 che, oltre alla difficoltà palese nei non ha dato il risultato sperato, ha anche messo in enorme difficoltà i due capocannonieri del nostro campionato, partito dal primo minuto, e, il suo sostituto.

- Il dato impressionante è il. Nel mezzo tante sportellate, generose per carità, ma una partecipazione quasi nulla all'azione perché stretto nella morsa prima di Konaté e poi di Saliba. Un po' meglio la punta della Fiorentina che ha sfruttato il mini-forcing azzurro e soprattutto una presenza differente fra le linee come quella di Raspadori.- P. È vero che il centrocampo a rombo permette al CT di schierare le 3+1 mezzali di talento che abbiamo (Barella, Frattesi e Tonali), ma allo stesso tempo lascia due centravanti che sicuramente non eccellono spalle alla porta a battagliare con difensori spesso molto fisici.

- E allora, avendo avuto la riprova con la confusionaria presenza di Raspadori in questo finale,? Del resto Retegui con l'Atalanta ha Lookman e De Ketelaere a girargli attorno. Kean nell'Atalanta ha Colpani e Gudmundsson (o Beltran) a giostrargli in prossimità. Che sia questa l'indicazione che il nostro campionato sta dando e che Spalletti ancora non ha colto?