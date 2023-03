Mateo Retegui continua a sorprendere l'Italia. Dopo la rete contro l'Inghilterra all'esordio in maglia azzurra, il bomber del Tigre si è ripetuto a Malta. Sempre con la 19 sulle spalle, una scelta non casuale.



IL RETROSCENA - Come riferisce Sky Sport infatti, a spingere per la 19 è stato il suo legittimo proprietario, Leonardo Bonucci. Fuori per infortunio, il difensore della Juventus ha fortemente voluto che in sua assenza fosse proprio Retegui ad utilizzarla. Una sorta di concessione del capitano per dare il benvenuto al nuovo compagno di nazionale.