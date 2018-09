Alessio Romagnoli, difensore dell'Italia e del Milan, parla a Rai Sport dopo il ko contro il Portogallo, arrivato per mano del suo ex compagno in rossonero André Silva: "Potevamo fare molto di più. Primo tempo così così, poi ci siamo dati una svegliata, bisognava fare meglio prima. Non partiamo bene da dietro con l'azione, eravamo troppo lunghi nel primo tempo. Sicuramente meglio nel secondo, dopo il loro gol. Ci vuole un po' di tempo, siamo tanti giovani e dobbiamo giocare di più insieme, poi i risultati arriveranno. Abbiamo fatto abbastanza bene, ora continuiamo a lavorare e a ottobre dobbiamo cercare di vincere per forza. Per vincere le partite devi segnare, è colpa di tutti se non ci riusciamo. Bisogna migliorare":



SU BONUCCI E CHIELLINI - "Ci sono stati d'aiuto dalla panchina e si sono complimentati con noi".



SUL FUTURO - "Siamo giovani, siamo molto forti. Ci vorrà del tempo, ma faremo bene".