LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Inizia da Cagliari l'avventura dell'Italia verso gli Europei, che gli azzurri inaugureranno l'11 giugno all'Olimpico di Roma contro la Turchia:. Un'amichevole utile per continuare il rodaggio verso la competizione continentale, per mettere in pratica quanto studiato in questi primi giorni di lavoro a Santa Margherita di Pula, in un mix tra ritiro e vacanza, e soprattutto per testare i giocatori in bilico. Entro l'1 giugno, infatti, Mancini dovrà comunicare ufficialmente la lista dei 26: ad oggi - dopo il passaggio di Raspadori in U21 - i convocati sono 32, a cui si aggregheranno Emerson Palmieri e Jorginho dopo la finale di Champions League.Per il ct, dunque, una buona occasione per sciogliere gli ultimi dubbi, prima delle convocazioni e della sfida del 4 giugno contro la Repubblica Ceca.Venticinque. Sono le partite consecutive senza sconfitte per l'Italia di Mancini, reduce da 20 vittorie e 5 pareggi: l'obiettivo sono le 30 fatte registrare tra il 1935 e il 1939. Numeri che hanno permesso agli azzurri di scalare il ranking Fifa fino alla settima posizione. Dati da incubo, invece, per gli ospiti: San Marino senza gol da 10 partite consecutive e capace di conquistare, in 171 partite, solo 1 vittoria e 6 pareggi.Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Birahi; Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean, GrifoBenedettini E.; Battistini Ma., Fabbri, Rossi, Grandoni; Golinucci E., Mularoni; Tomassini F., Hirsch, Palazzi; Manni