Il difensore della Nazionale Giorgio Scalvini ha commentato la sconfitta rimediata dall'Italia al Borussia Park: "Speravo in un esordio diverso ma è un momento che resterà sempre nel mio cuore e nella mia mente, io ho cercato di mantenere la calma e di farmi trovare pronto".



RUOLO - "Io mi sento più difensore centrale, ma mi va bene giocare anche a centrocampo. Mi trovo bene in entrambi i ruoli. La cosa più difficile?Intercettare i palloni avversari, avevano una qualità molto alta".



UNDER 19 - "Dal 16 io e Gnonto raggiungeremo l'Under 19 in Slovacchia per l'Europeo", ha detto a 'Rai Sport'.