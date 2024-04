Italia, scelti i portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Errigo e Tamberi, ecco chi sono

ha scelto i suoi portabandiera per ledi Parigi 2024. Ad annunciarlo è stato il Presidente del CONI,, che nel corso del Consiglio Nazionale del CONI in corso oggi ha reso ufficiali le scelte della coppia, un uomo e una donna, chenel corso della cerimonia di apertura che si terrà il 27 luglio 2024. Si tratta didue campionissimi delle rispettive discipline.

classe 1988 Arianna Errigo è specializzata nele nella sciabola ma con la prima specialità che le ha portato il maggior numero di medaglie.e il bronzo a squadere nel 2020.bissando la vittoria già ottenuta ai Mondiali di Il Cairo 2022. In carriera ha anche vinto per 5 volte la Coppa del Mondo di specialità.classe 1992 Gianmarco Tamberi, originario di Civitanova Marche è(a pari merito con Mutaz Essa Barshim) avendo vinto la gara di salto in alto con una serie senza errori fino alla misura di 2,37 metri. Il suo personale è di 2,39 metri e in carriera ha vinto anche due Mondiali (uno indoor), tre europei (uno indoor) e due Giochi Europei.