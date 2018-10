Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, parla al Golden Foot 2018 della situazione della Nazionale italiana: "Anche il calcio francese ha avuto difficoltà, come quello italiano in questo momento. Ho visto le sfide con la Svezia, all'Italia capita ogni sessant'anni. Alla Francia un po' più spesso, io da calciatore ho fallito la qualificazione al Mondiale per due anni di fila. Un Mondiale senza Italia non è normale, manca qualcosa. Conosco bene la Svezia, è una squadra difficile da affrontare. L'Italia avrebbe meritato, ma le cose non sono andate nel verso giusto. I giovani devono maturare esperienza, ma la qualità c'è. Ci sono tanti giovani di valore".