Dopo Bernardeschi un'altra defezione per l'Italia in vista dell'impegno di domani contro il Portogallo: come riferito da Sky Sport, il difensore centrale Alessio Romagnoli lascia il ritiro della Nazionale per una contrattura muscolare alla gamba sinistra e non sarà dunque a disposizione del ct Mancini per l'ultimo match nei gironi di Nations League. Prenderà il suo posto in Azzurro il centrale della Lazio Francesco Acerbi.



Preoccupazione non solo per l'Italia, ma anche per il Milan: Gattuso deve già fare i conti con i lunghi infortuni di Caldara e Musacchio, se il problema di Romagnoli dovesse rivelarsi di entità importante i rossoneri si ritroverebbero con i soli Zapata e Simic di ruolo alla ripresa contro la Lazio.