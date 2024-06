Getty Images

Italia, Spalletti contro un giornalista svizzero: "Voi Ferrari e noi Panda? Allusione di cattivo gusto"

Redazione CM

un' ora fa



“Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo gusto come la sua, si capisce che lei è una persona di grandissima ironia e qualità e noi le diciamo che ha ragione. Siete stati più bravi di noi, avete vinto meritatamente e cercheremo di fare meglio la prossima volta, visto che non vi abbiamo impegnato”. Così il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, in risposta alla domanda di un giornalista svizzero che ha paragonato la selezione elvetica di Yakin a una Ferrari e la nostra Nazionale a una Panda, non è chiaro se con un riferimento voluto all’auto rubata a Napoli al tecnico di Certaldo.