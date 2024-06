Italia, Spalletti: "Soddisfatto, ma ci serve ancora tempo. Mi prendo un altro giorno per decidere chi tagliare"

Getty Images

a Bologna: "Sono soddisfatto perché è stata una partita vera, intensa. Non siamo stati brillantissimi e continui, però a momenti la squadra è salita e ha pressato. E' stata la classica partita dell'inizio, ci serve altro tempo per mettere a posto alcune situazioni".- "C'è ancora domani per fare le scelte, non posso ancora dire chi resterà a casa e non verrà agli Europei in Germania".

- "Bisogna saper cambiare velocemente a volte, la squadra ha sentito un po' di fatica e davanti non siamo stati brillantissimi per gestire la palla nella loro metà campo. Poi abbiamo provato l'aggiramento perimetrale, però ormai era finita la partita. Abbiamo fatto bene diverse riaggressioni, poi abbiamo perso troppe palle facili".