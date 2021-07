Tegola Italia a poco più di dieci minuti dalla fine, si fa male Leonardo Spinazzola. L'esterno azzurro, inseguendo Thorgan Hazard sulla fascia, ha accusato un problema alla gamba sinistra: il laterale della Roma ha subito urlato di dolore invocando il cambio, con Mancini che ha inserito Emerson Palmieri. Spinazzola ha lasciato il campo in lacrime e portato in barella.



I primi aggiornamenti che arrivano non sono positivi: per Spinazzola si teme la rottura del tendine d'Achille, attesi gli esami strumentali per definire con certezza la situazione, i tempi e l'iter di recupero.