"All'ora di pranzo, accompagnato dal Prof. Andrea Ferretti, lascerà il ritiro della Nazionale per svolgere a Roma gli accertamenti necessari dopo l'infortunio di ieri. In caso di conferma della diagnosi, il calciatore rientrerà direttamente a disposizione del club"., uscito in lacrime ieri durante la partita vinta dagli Azzurri contro il Belgio nei quarti di finale degli Europei. Ieri i primi segni clinici avevano indicato una lesione al tendine di Achille sinistro.Sul suo profilo Instagram, Spinazzola scrive: "Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile... Io vi posso solo dire che Torneró presto! Ne sono sicuro!".