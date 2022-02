Medaglia in arrivo per l'Italia: Stefania Constantini e Amos Mosaner sono in finale nel doppio misto di curling, grazie al successo in semifinale contro la favorita Svezia, schiantata 8-1 al settimo end. Domani gli azzurri lotteranno per l'oro contro la Norvegia, che ha battuto nell'altra semifinale la Gran Bretagna 6-5. Scenderanno sul ghiaccio alle 13.05.