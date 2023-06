. In rosa potranno esserci massimo 13 giocatori, il torneo è riservato a giocatori dilettanti e in palio c'è una vacanza per tutta la squadra in Sardegna, dove si svolgeranno le fasi finali del torneo. Premi anche per il miglior giocatore del torneo, il miglior portiere, il miglior difensore e il capocannoniere.Le partite saranno trasmesse tutte sui canali social, per le fasi finali sono in corso trattative per i diritti televisivi.. I giocatori che vogliono far parte del torneo ma non hanno squadra possono partecipare alle selezioni Social Football Academy che si svolgeranno il 29/30 luglio a Rimini, Cattolica e Riccione.