Settimana decisiva per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Tante nazionali si devono ancora conquistare il biglietto per il Qatar e per gli azzurri sono decisivi i punti di Italia-Svizzera: pronostico amico della squadra di Mancini, che - si legge in una nota - venerdì 12 novembre alle 20:45 a Roma cerca i tre punti contro la squadra con la quale condividiamo il primo posto nel gruppo C. La situazione in classifica è molto equilibrata. Italia e Svizzera hanno 14 punti, mentre Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania sono già fuori dai giochi per il primo posto. Gli azzurri però hanno dalla loro il vantaggio nella differenza reti e il fattore casalingo nello scontro diretto. Dopo la delusione della mancata qualificazione all’ultimo mondiale ci giochiamo molto e il pronostico e la lavagna scommesse ci vedono favoriti con il segno «1» che vale 1,62. La vittoria di Chiellini e compagni è l’ipotesi più probabile. Agli azzurri tuttavia potrebbe bastare anche un pari contro gli elvetici, che vale quota 3,80. Da evitare assolutamente il segno «2» a 5,60.