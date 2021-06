Sarà il russo Sergej Karasev ad arbitrare la partita tra Italia-Svizzera di mercoledì sera, valida per la seconda giornata del girone A di Euro 2020. Russo, 42 anni, ha già diretto due partite negli Europei, una all'ultima Mondiale e 24 gare in Champions League, tra cui Napoli-Marsiglia, Roma-Leverkusen, Napoli-Besiktas, Juventus-Young Boys e Atalanta-Dinamo Zagabria. Ha una passione speciale per la musica metal.



Sarà assistito dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin; il quarto uomo sarà l'inglese Michael Oliver, il Var il tedesco Bastian Dankert, gli assistenti al Var i tedeschi Marco Fritz e Chrisian Gittelmann e il polacco Pawel Gil.