Dopo l'esordio ampiamente positivo e il 3-0 rifilato alla Turchia,torna in campo e, a partire dalle 21, affronterà lache invece all'esordio ha pareggiato per 1-1 contro il Galles. Battendo la formazione elvetica gli Azzurri di Robertosi assicurerebbero il passaggio del turno e l'accesso agli ottavi di finale. Vladimirinvece è alla caccia di un risultato utile che sarebbe fondamentale non solo nel confronto diretto con l'Italia, ma anche per le chance di qualificazione alla prossima fase dei suoi che chiuderanno il girone contro la Turchia.Questo è il primo incontro tra Italia e Svizzera agli Europei. Tuttavia, le due squadre hanno precedenti in due grandi tornei internazionali: ai Mondiali del 1954 (la Svizzera ha vinto entrambe le partite) e ai Mondiali del 1962 (l'Italia vinse 3-0 in Cile). La Svizzera non ha vinto nessuna delle ultime otto partite contro l'Italia (4N, 4P). L'Italia ha perso solo una delle 24 partite contro la Svizzera in terra italiana (18V, 5N). La Svizzera ha pareggiato tutte le ultime quattro partite agli Europei, mentre l'Italia ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime nove partite disputate in tutte le competizioniIl portiere dell'Italia Gianluigipotrebbe diventare il secondo portiere più giovane nella storia degli Europei a tenere la porta inviolata in presenze consecutive (22 anni, 111 giorni il giorno della partita), dopo il russo Igor Akinfeev nel giugno 2008 (22 anni, 71 giorni). Il giocatore della Svizzera Harisha effettuato 13 conclusioni in cinque presenze agli Europei, di cui quattro nel primo tempo contro il Galles nella prima giornata (1-1).potrebbero diventare i primi giocatori a segnare nelle prime due partite dell'Italia in un grande torneo internazionale (tra Europei e Mondiali) a partire da Christian Vieri nella Coppa del Mondo 2002. Dal 2014,ha preso parte al 50% dei gol della Svizzera nei grandi tornei internazionali.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.(3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic.​