Venerdì sera, all'Olimpico, sfida chiave tra Italia e Svizzera, che si giocano un posto per il mondiale di Qatar 2022. Le due nazionali appaiate in vetta al girone C a due gare dal termine, saranno impegnate nel remake della gara di Euro 2020, disputata nello stesso stadio meno di cinque mesi fa. In quell’occasione fu un limpido successo degli azzurri (3-0), ai quali i betting analyst rassegnano anche stavolta un netto ruolo di favoriti, a 1,61 contro il 5,40 del colpo esterno elvetico. Il segno «X», che terrebbe sul filo la qualificazione, vale 3,70. Le due squadre, attualmente appaiate in testa al girone, hanno incassato solo una rete in sei match, e proprio questa solidità pone l’Under, proposto a 1,63, davanti all’Over, dato a 2,08. Per quanto riguarda il risultato esatto, lo 0-0 come nella gara di andata in Svizzera si gioca a 8,60, la vittoria di misura per 0-1 da parte degli ospiti sale a 12 con la replica del 3-0 italiano del 16 giugno offerta a 11. In quell’occasione il mattatore del match fu Manuel Locatelli, autore di una doppietta. Il suo ritorno nei marcatori del match vale 5,25 volte la posta mentre si gioca a 3,00 la rete del fantasista azzurro Lorenzo Insigne. Per gli ospiti da tenere d’occhio c’è soprattutto Shaqiri, giocatore di Mancini ai tempi dell’Inter. Un dispiacere al suo ex tecnico si trova in quota a 5,25.