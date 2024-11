Italia, Tonali: "Bello vincere così, senza subire. C'è serenità nel gruppo"

Getty Images

Nella vittoria dell'Italia per 1-0 sul Belgio, c'è il timbro di, autore del gol vittoria che rappresenta anche la sua prima rete in maglia azzurra. Il centrocampista ex Milan ha parlato ai microfoni di Rai Sport, queste le sue dichiarazioni:""E' bello, è bello fare gol e trovare il primo gol in Nazionale, ma è ancora più bello vincere così: alla fine abbiamo sofferto, ma abbiamo giocato e dimostrato che ci giochiamo ogni partita e non subiamo. Nel gruppo c'è molta serenità e questo ci fa bene in ogni allenamento. Ognuno non vede l'ora che arrivi".

"Ogni partita è diversa, giocavamo contro squadra molto forte. Abbiamo cercato gli spazi, siamo partiti in un modo e poi gli spazi erano diversi. Guardiamo la partita e ci adattiamo come facciamo sempre. Non ci siamo inventati niente, questo è il nostro gioco e siamo bravi a fare questo".