Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 prima della sfida contro la Svizzera: "Partita difficile da dentro o fuori, intensa, contro una squadra forte. Lo siamo anche noi, speriamo vada bene".



Che Svizzera si aspetta?

"Non so quale sarà l'atteggiamento degli avversari, noi dobbiamo ripetere la partita fatta contro la Francia della quale eravamo soddisfatti".



Ci saranno dei cambiamenti?

"Cambiamo qualcosa sinistra con Bove e Parisi, per dare più freschezza".



Cosa vuol dire dover vincere a tutti i costi?

"C'è la tensione positiva che ti dà il dover vincere a tutti i costi ma anche la serenità di chi sa di aver fatto bene il suo lavoro. Poi lo sport è lo sport, vedremo cosa succederà".