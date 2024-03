Italia U19, Amey: 'Mi ispiro a Sergio Ramos e Tomori. Zirkzee? Fantastico, usciamo insieme' VIDEO

Emanuele Tramacere, inviato

Dopo la vittoria per 5-0 sulla Georgia, si è fermato ai nostri microfoni Wisdom Amey, protagonista del match vinto dall'Italia U19. Le sue parole.



OBIETTIVI - "Siamo contentissimi del risultato ottenuto. Siamo cresciuti molto già dal ritiro in Svezia. Erano partite in cui dovevamo essere pronti a livello mentale, essere uniti come gruppo e ci siamo riusciti benissimo. Adesso pensiamo solo ad andare avanti e a ritrovarci per il ritiro prossimo".



SPAZIO - "Se mi aspettavo più spazio? Sì i miei minuti non erano tantissimi e ovviamente chiunque vuole giocare di più però non è facile. Qui arrivano giocatori da tutti i posti e sono tutti forti quindi non è mai facile, io lavorerò ancora per questo. L'obiettivo è sempre dimostrare di poter giocare titolare”.



BOLOGNA - "Il Bologna sta facendo grandissime cose, ovunque vado io devo cercare di prendermi quello spazio. Non è facile perché comunque abbiamo dei giocatori fantastici però si lavora. Anche qua, l'unico segreto è quello di lavorare e dare il massimo e continuare così".



ZIRKZEE - "È tanto forte, lo conosciamo tutti e sia dentro che fuori al campo è una persona fantastica. Ha qualità stupende e mi ci trovo benissimo, abbiamo avuto qualche occasione per uscire ed davvero un grande amico".



MODELLO - "Da quando sono piccolo, da quando ho cominciato a fare il difensore, mi sono sempre ispirato a Sergio Ramos, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto per la sua personalità, per il modo di mettersi in campo, è un po' rognoso ma ci vuole anche quello. Anche Tomori mi piace tantissimo e da chiunque fa bene io cerco di captare qualcosa".



ITALIA - "Vestire questa maglia è sempre emozionante, io spero di poterla vestire il più lungo possibile, per più partite possibili perché mi rende veramente molto orgoglioso e spero di continuare così".