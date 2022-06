Primo stop per l’Italia U19 negli Europei di categoria che si stanno svolgendo in Slovacchia. Dopo essere andati in vantaggio, gli azzurrini perdono con la Francia che si impone per 4-1. Una sconfitta comunque indolore per gli uomini di Nunziata, già qualificati per le semifinali del torneo e per il Mondiale U20 del 2023 in Indonesia. Con il ko però svanisce la possibilità di centrare il primo posto nel girone A. Gli azzurrini troveranno ora la prima classificata nell’altro gruppo. Domani all’Inghilterra basterà un pari con Israele per prendersi la prima piazza e sfidare Miretti e compagni.



LA PARTITA – Pur rimaneggiata e con molte riserve in campo, l’Italia parte bene e trova la rete del vantaggio con Volpato al 16’. I transalpini trovano il pareggio già otto minuti dopo con Da Silva e da lì dominano la gara. Al 37' arriva il primo gol di Tchaouna che fa il bis al 69’. Il poker lo firma Arconte che regala quindi il primato nel girone ai suoi. Per l’Italia una traversa colpita da Coppola e poco altro. Anzi la squadra di Nunziata si salva da un’imbarcata e un passivo ancora più pesante contro una squadra parsa decisamente superiore. Un risultato da archiviare in fretta per concentrarsi sul prossimo e decisivo impegno.