Tra gli allenatori che conoscono bene Marco Carnesecchi c'è sicuramente il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato, che intervenuto a TeleRadioStereo ha parlato del possibile trasferimento alla Lazio: "Ha sempre fatto prestazioni di alto livello, merita di arrivare un grande palcoscenico. Ha fatto Mondiale ed Europeo, ha qualità importante e una grande personalità, nonostante sia ancora giovane (classe 2000, ndr) può giocare in qualsiasi stadio".



SULL'INFORTUNIO - "Non so le tempistiche effettive per la completa guarigione, ma ci sentiamo spesso e abbiamo un rapporto che va oltre il campo. Fidatevi, Marco diventerà un portiere di altissimo livello".