Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter, centravanti e capitano dell'Italia Under 20 che domani affronterà l'Ucraina nella semifinale del Mondiale di categoria, parla a Sky Sport: "L’atmosfera è bella, c’è un clima sereno e siamo tranquilli perché sappiamo quali siano le nostre qualità e i nostri mezzi. Sarà una partita difficile e di grande livello, ma non vediamo l’ora di giocarla. Abbiamo fatto tanto, stupito tutti, e arrivati fin qui non vedo perché non dobbiamo crederci. Vedere tanta gente che ci segue ci fa grande piacere, ma anche questo è un nostro obiettivo. Il mister dice sempre che dobbiamo emozionarci per emozionare la gente. Dopo il Mali ho ricevuto tanti messaggi, anche da persone che non conosco. Quando ho chiamato mio padre stava ancora piangendo, la prima a scrivermi è sempre la mia ragazza. Contro l’Ucraina sarà diverso rispetto alla partita contro il Mali, squadra molto fisica: loro, invece, sono molto quadrati, sanno quello che vogliono e come stare in campo. Stiamo lavorando tanto sulla tattica, sarà probabilmente una partita statica. La vincerà chi ha più voglia. Da capitano non ho mai scritto niente nella chat whatsapp, fin qui ha portato bene e continuerò così. In certe partite l’entusiasmo viene da sé, vogliamo fare bene e daremo il meglio per andare in finale".