Matteo Gabbia, difensore del Milan, parla in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia Under 21: "E' stato un periodo particolare. L'infortunio mi ha frenato in un periodo in cui stavo giocando con continuità, ma ho avuto la fortuna di giocare contro il Napoli e ho avuto buone sensazioni. Sono pronto per dare il mio contributo".



SCAMACCA - Gabbia parla poi anche del compagno in azzurro, Gianluca Scamacca: "Parliamo di un attaccante fortissimo che sta crescendo tanto. Siamo contenti di averlo nel nostro gruppo, ci darà una grande mano in queste tre partite. Nel reparto offensivo siamo molto competitivi".