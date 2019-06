Dal ritiro dell'Italia Under 21, parla in conferenza stampa il centrocampista Alessandro Murgia: "Sono molto contento e motivato di far parte dei convocati, siamo tutti ragazzi forti che vogliamo dar tanto per la maglia: la concorrenza fa bene e ci stimola, siamo uniti e lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Anche se non dovessi giocare non ci sarebbero problemi: la Nazionale viene prima del singolo".



VINCERE - "Perché l'Italia può vincere? Perché siamo consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza, ma rispettiamo le avversarie: sappiamo che sarà un torneo molto difficile e lavoreremo ogni giorno per arrivare fino in fondo".



SPAL - "Quanto è servita per giocare questo torneo? Tantissimo. E' una scelta che ho fatto per me e per l'obiettivo U21. E' stata la mia prima esperienza lontano da casa ed è stata molto importante anche per la mia persona: sono molto contento del mio percorso e della mia crescita, mi sento bene mentalmente e fisicamente".



FUTURO - "Ora non ci penso: sono concentrato sull'Europeo, ci penseranno società e procuratore per valutare quel che sarà meglio per me".



ALTRI CENTROCAMPISTI - "Mi infastidisce che se ne parli? No, siamo fortunati ad avere tanti giovani così promettenti. Daremo tutti il massimo, poi il mister farà le sue scelte: per me è solo un piacere e uno stimolo far parte di questo gruppo".



SPAGNA - "Ha grandissime qualità, giocatori esperti ad alto livello: sarà difficile, ma siamo consapevoli di cosa possiamo fare".



RUOLO - "Ho giocato sempre da mezzala ma non ho preferenze, posso giocare anche da mediano basso. In qualunque ruolo Di Biagio voglia mettermi, darò il mio contributo".



MOMENTO AZZURRO - "È bellissimo seguire tutte le nazionali, anche la femminile. Sono contento che abbiano vinto senza mollare mai. Anche l'Under 20 sta facendo un grandissimo percorso e tiferemo per loro, ovviamente. Ci danno sicuramente motivazioni e pressioni ma è il bello di fare questo sport. Per noi è sempre motivo d'orgoglio indossare l'azzurro".



GRUPPO - "Siamo un gruppo molto unito, ci siamo visti anche diverse volte fuori dall'ambito calcistico. Ho un rapporto bellissimo con tutti e sappiamo benissimo quanto sia importante questo torneo per tutto il calcio italiano".



SEMPLICI - "Se mi ha dato consigli? Il mister ci ha stimolato tutti i giorni, sia a me che a Bonifazi. Ci ha fatto un grande in bocca al lupo e lo ringrazio per questo".