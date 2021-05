L'Italia perde 5-3 con il Portogallo ai supplementari ed esce dagli Europei Under 21. Il ct azzurro, Paolo Nicolato, commenta a Rai Sport al termine dell'incontro: "Faccio i complimenti al Portogallo, sono una grande squadra. Noi siamo una squadra vincente, sono molto orgoglioso di averli allenati questi ragazzi. Il carattere lo abbiamo dimostrato sempre, abbiamo affrontato una grande squadra ma non ho rimpianti. Adesso faccio un po' di fatica a parlare, abbiamo fatto tantissimi risultati, siamo arrivati in fondo a tre competizioni. La tradizione della Nazionale Under 21 andrà avanti, abbiamo di fronte un altro biennio però questi Europei sono stati indimenticabili".