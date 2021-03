Il commissario tecnico dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della gara di questa sera contro la Spagna: "Ci vuole un po' di fortuna, forse quella che non abbiamo avuto nella prima partita. Ma serve anche la voglia di arrivare a determinare, di essere padroni del proprio destino compatibilmente con le capacità degli altri. Noi cercheremo di metterci del nostro poi vedremo. La paura non è un sentimento che deve far parte dello sport. Noi dobbiamo avere rispetto di quello che facciamo, di noi, pensare a fare le cose per bene e vedere cosa raccogliamo".