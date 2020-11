Doppietta con il Genoa in Serie A, doppietta con l'Italia Under 21 nel successo sul Lussemburgo. Al termine dell'incontro Gianluca Scamacca parla a Rai Sport: "E' un buon momento per me, devo continuare a lavorare e crescere sotto ogni punto di vista. Sto con i piedi per terra, penso ad allenarmi e ad aiutare la squadra".