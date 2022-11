Oltre ad Emerson Palmieri e Rafael Toloi, altri tre calciatori hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Si tratta di Bryan Cristante, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca che non hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e che, di conseguenza, hanno lasciato il ritiro di Coverciano dopo un consulto con lo staff medico dell'Italia. Cristante, in particolare, si sottoporrà ad intervento chirurgico per risolvere del tutto il dolore alla mano.



IL COMUNICATO

"La Nazionale si è radunata nella serata di ieri a Coverciano e oggi pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista delle ultime due amichevoli dell’anno con Albania (16 novembre, ore 20.45-Air Albania Stadium di Tirana) e Austria (20 novembre, ore 20.45-Ernst Happel Stadion di Vienna). Alle defezioni di ieri di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri, si sono aggiunti oggi i forfait di Bryan Cristante, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca".