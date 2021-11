Questa mattina Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale. Indisponibile per la trasferta di lunedì a Belfast in l'Irlanda del Nord, il difensore classe 1999 farà ritorno a Milano. Dove l'Inter valuterà le sue condizioni fisiche in vista della ripresa del campionato contro il Napoli, in programma domenica 21 novembre a San Siro con calcio d'inizio alle ore 18.