Leonardo Bonucci, capitano designato dell'Italia dopo l'addio di Chiellini, non giocherà le gare di Nations League contro Inghilterra e Germania. Il difensore della Juventus infatti ha lasciato il ritiro dell'Italia in accordo con Roberto Mancini. In realtà il ct avrebbe già dato il via libera a Bonucci dopo la Finalissima contro l'Argentina ma il nuovo capitano azzurro ha preferito restare vicino ai compagni per le prime due partite di Nations League. Stesso discorso anche per Andrea Belotti, che nei prossimi giorni svelerà il suo futuro.