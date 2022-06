Vittoria, bel gioco a tratti e tante facce nuove. Dopo otto lunghissimi mesi di amarezza, l’Italia ritrova un successo che mancava dal 10 ottobre 2021, giorno della finale per il terzo e quarto posto nella passata Nations League. Gli azzurri piegano l’Ungheria di misura e volano in testa al girone anche per il contemporaneo pareggio di Germania e Inghilterra. Mancini continua nel suo processo di cambiamento e manda in campo una nazionale tosta, volenterosa, che piega un avversario tutt’altro che facile da battere. In attesa della sfida del Molineux Stadium contro l’Inghilterra, in programma sabato sera, l’Italia balza davanti a tutti per la conquista del girone che consentirebbe la qualificazione alle semifinali del prossimo anno. Gli esperti, infatti, danno fiducia alla squadra campione d’Europa tanto che la vittoria nel Gruppo 3 di Nations League è data a 2,50. Incollata agli azzurri c’è la Germania, due pareggi nelle prime due uscite, che sogna di raggiungere per la prima volta le Final Four della competizione. I tedeschi di Flick che centrano l’impresa si giocano a 2,75. Leggermente più indietro è l’Inghilterra, al momento ultima con un solo punto, che però ha tutte le carte in regola per poter risalire la classifica. La nazionale dei Tre Leoni, prima nel girone, è offerta a 3,25. Chiude la fila l’Ungheria di Marco Rossi la quale però non va sottovalutata, come ben sa la stessa Inghilterra. I magiari proveranno fino alla fine a giocarsi le loro carte anche se trionfare a scapito delle altre tre corazzate sarebbe una sorta di impresa: un’impresa che pagherebbe 33 volte la posta. L’Italia, adesso che sta ritrovando gioco e fiducia, non vuole assolutamente fermarsi tanto da puntare al bersaglio grosso. Gli azzurri continuano a scalare posizioni tra le favorite per la vittoria finale della Nations League: secondo gli esperti Sisal il successo dell’Italia si gioca a 9,00. Gli azzurri sono in un gruppone che comprende Francia, Germania e Inghilterra, tutte offerte alla stessa quota della formazione di Mancini. Davanti a tutti il Portogallo di Cristiano Ronaldo, già vincitore nel 2019, vincente a 5,00 mentre Danimarca e Olanda sono le prime inseguitrici: il trionfo di una delle due pagherebbe 6 volte la posta.