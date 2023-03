Cambiamenti in lista per l'Italia di Roberto Mancini. Ivan Provedel non ce la fa ed è costretto a dare forfait per il problema influenzale accusato ieri. Al suo posto è stato convocato il portiere della Cremonese, Marco Carnesecchi. Il portiere italiano era in raduno a Roma con l'Under 21 e sarà già a disposizione per l'allenamento pomeridiano.