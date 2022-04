Un partita sempre nelle mani degli Azzurrini che, padroni del campo, non lasciano molti spazi di manovra agli avversari. Due traverse nel primo tempo e qualche occasione non andata a buon fine, le uniche preoccupazioni se le è create la retroguardia Azzurra con qualche titubanza negli scambi ravvicinati con il pur attento Magro.: il CT Azzurro si è intrattenuto, prima dell’inizio del match, con Bernardo Corradi ed ha salutato tutti i giocatori della Nazionale giovanile. Una presenza estremamente significativa, per l’attenzione che il CT rivolge ai giovani calciatori che seguono la trafila nelle Nazionali giovanili: “I ragazzi vanno seguiti sempre. In questa Nazionale – ha dichiarato Mancini –. sono molto giovani, hanno appena 17 anni ma hanno prospettiva: bisogna continuare a seguirli e, nel tempo, dare loro l’opportunità di giocare a livello un po’ più alto. Bisogna ripartire dalla base, avere fiducia nei giovani che all’inizio possono avere qualche difficoltà per mancanza di esperienza ma bisogna continuare a dare loro delle opportunità perché poi possono venire grandi soddisfazioni.”L’Italia parte subito forte e dopo un minuto, coglie la prima traversa con Chiarodia che si inserisce in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’11’ un disimpegno di Federico Magro lo porta un po’ troppo fuori della sua area; il pallone viene intercettato da Slawinski che tenta il pallonetto: è bravo il portiere Azzurro a recuperare la posizione e a smanacciare fuori. Al 30’ la seconda traversa dell’Italia: stavolta è Di Maggio che dal limite dell’area, tira una bordata che si stampa al centro del legno. Non accade molto altro e il primo tempo termina a reti bianche. Non passa un minuto della ripresa che l’Italia si porta in vantaggio: Ciammaglichella in area, si libera e il suo tiro finisce sulla traversa e questa volta, il rimbalzo colpisce la spalla di Zieba e finisce nella rete polacca. Il resto della partita ha poco da raccontare: l’Italia alza il baricentro del gioco e controlla la tre quarti avversaria: il pallone raramente arriva dalle parti di Magro; 5 le sostituzioni effettuate dalle due squadre, 4’ di recupero e il match termina con la vittoria degli Azzurrini.al termine della partita, è soddisfatto: “Iniziare la gara dell’esordio con una vittoria era fondamentale.Forse abbiamo concesso qualche palla, qualche errore di troppo ma ci sta: sono ragazzi di 17 anni e col tempo, impareranno. Adesso sarà importante recuperare: abbiamo due giorni e poi la seconda partita col Kosovo”. Match che si giocherà a Poggibonsi sabato alle 15 (diretta streaming sul sito della FIGC).Nell’altra partita del girone di qualificazione, l’Ucraina ha avuto la meglio (2-0) sui pari età del Kosovo: “Una gioia vederli qui. Lo Sport regala queste storie meravigliose - prosegue Corradi – per il fatto che sono arrivati, in pochi giorni si sono preparati e vinto la prima partita. Siamo tutti felici, è giusto che abbiano uno spazio di normalità, sono ragazzi di 17 anni e potrebbero essere i nostri figli.”Italia-Polonia 1-0Marcatore: Zieba (autogol) al 48’ITALIA U17 (4-3-1-2) : Magro; Serra, Chiarodia, Mane, Saiani (75' Milani); Ciammaglichella (67' Parravicini), Lipani (C), Di Maggio (75' Onofrietti); Bruno; Vacca (67' Quieto), Bolzan (84' Misitano).A disp.: Borriello (GK), Delle Monache, Malaspina. All. Corradi.POLONIA U17 (5-4-1) : Mikułko; Zięba (78' Szymański), Kurzydłowski, Tomaszewski (C), Magnuszewski, Lewicki; Smiglewski (58' Terlecki), Kalemba (58' Wójcik), Staniszewski (78' Rychlik), Tkacz (84' Doba); Sławiński. A disp.: Murawski (GK), Drachal, Brzęk, Przybyłko. All. Gęsior.Arbitro: Marian Alexandru Barbu (ROU); Assistenti: Ferencz Tunyogy (ROU) e Christopher Campbell (IRL); Quarto uomo: Rob Hennessy (IRL)Ammoniti: 45'+1 Smiglewski, 89' Bruno, 90'+2 OnofriettiCalendario e classificaMercoledì 20 aprileItalia-Polonia 1-0Kosovo-Ucraina 0-2Classifica. Ucraina, Italia 3 pt, Polonia e Kosovo 0Ucraina-Polonia presso lo Stadio Comunale Gino Manni di Colle di Val D’Elsa, alle 12.00Italia-Kosovo presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi, alle 15.00 (diretta streaming sul sito della FIGC)Ucraina-Italia, Stadio Artemio Franchi di Siena, alle 15.00 (diretta su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 14.50)Polonia-Kosovo, Stadio Comunale Gino Manni di Colle di Val D’Elsa, alle 15.00