Italia Under 17, chi sono i giocatori che hanno vinto l’Europeo

11 giocatori. 11 eroi. Ragazzi, ragazzini. Sul tetto d’Europa. L’Italia ha vinto l’Europeo Under 17 grazie a una finale letteralmente dominata contro il Portogallo: 3-0 finale in una partita mai in discussione,considerando anche quelli a Svezia e Slovacchia nella fase a gironi.- È lui l’uomo-copertina della nazionale di Massimiliano Favo, main un torneo che l’Italia ha vinto subendo solo due gol (da Svezia e Inghilterra): Cama a sinistra è stato un treno, Liberali ai quarti con l’Inghilterra ha fatto un gol da vedere e rivedere in loop, il portiere del Bologna Pessina ha chiuso la porta a doppia mandata.