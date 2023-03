Il ct dell'Italia Under 17, Bernardo Corradi, ha parlato al sito ufficiale della Figc per presentare il match d'esordio della Fase Elite degli Europei di categoria e che vedrà gli azzurrini affrontare l'Irlanda.



“Ci siamo preparati al meglio, i ragazzi stanno bene e sono sereni, siamo in un bel posto con una temperatura ideale per giocare al calcio. Vedremo domani le condizioni del campo ma questo può essere un vantaggio o uno svantaggio per ambedue le squadre. Ai miei giocatori ho detto che nella seconda fase di qualificazione, rispetto alla prima, normalmente si incontrano squadre più organizzate ma ho detto loro che dovendo scegliere tra i giocatori delle 4 Nazionali presenti, sicuramente in termini qualitativi, non avrei dubbi: sceglierei loro. L'Irlanda è una squadra fisica. noi siamo una squadra tecnica, sarà una bella partita”.