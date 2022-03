È stato posposto al 20 aprile l’inizio delle gare della seconda fase di qualificazione all’Europeo Under 17 che si sarebbe dovuta svolgere in provincia di Siena dal 23 al 29 marzo.



Il gruppo 6 di qualificazione è formato da Italia, Polonia, Kosovo e Ucraina ed è per quest’ultimo Paese, devastato dalla guerra in corso, che la Uefa, in accordo con le Nazioni partecipanti al mini torneo, ha deciso di rimandare l’evento che si terrà dal 20 al 26 aprile, sempre in provincia di Siena.



Calendario fase élite dell'Europeo Under 17



Mercoledì 20 aprile

Italia – Polonia, Stadio Artemio Franchi di Siena

Kosovo - Ucraina presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi



Sabato 23 aprile

Ucraina - Polonia presso lo Stadio Comunale Gino Manni

Italia - Kosovo presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi



Martedì 26 aprile

Ucraina – Italia, Stadio Artemio Franchi di Siena

Polonia – Kosovo, Stadio Comunale Gino Manni