Dopo la vittoria di venerdì contro l'Austria,, in una partita in cui il tecnico ha ruotato i giocatori rispetto al match di tre giorni fa.attaccante del Bologna. Niente da fare per il portiere Spycher., che al 31' deve rinunciare all'infortunato Vignato (problema alla caviglia, al suo posto D'Andrea),(Verona), servito da un colpo di tacco di Pagano,. Nella ripresa, subito tre cambi per la Svizzera: dopo 9', arriva il gol del 2-1 firmato da Dias Patricio, giocatore del Servette. Al 13', tre cambi per Franceschini, che inserisce Hasa, Kumi e Mancini. Sei minuti più tardi (64')- "Siamo soddisfatti di aver dato seguito a quanto di buono fatto vedere contro l'Austria - ha commentato Franceschini -, rafforzando le cose che ci erano riuscite meglio e migliorando quello che era andato meno bene. Ho visto un buon palleggio, una buona prima costruzione, e il risultato è la conseguenza della prestazione. Abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto alla prima partita, ma si è vista la stessa identità e unità di intenti: il gruppo sta crescendo come continuità di risultati e di prestazione. Chiudiamo al meglio uno stage positivo sotto tutti i punti di vista".